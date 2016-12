Svindal salta Santa Caterina, Veith-Fenninger e Noens in gara a Semmering

Colpo di scena per la Coppa del Mondo di sci alpino 2016/2017: il norvegese Aksel Lund Svindal non prenderà parte alle gare in programma a Santa Caterina Valfurva. Il campione scandinavo, che proprio oggi compie 34 anni, ha avvertito un dolore al ginocchio in seguito alle gare della Val Gardena, ed ha deciso di fermarsi per tornare ancora più in forma nel 2017.

La tappa femminile di Semmering vedrà invece due rientri: l’austriaca Anna Veith-Fenninger, due volte vincitrice della Coppa del Mondo assoluta, gareggerà nei due giganti di fronte al pubblico di casa, mentre in slalom rivedremo la francese Nastasia Noens, anche lei in fase di recupero dopo un infortunio patito lo scorso anno. Entrambe figurano tra le convocate delle proprie nazionali per le ultime gare di questo 2016.