Ancora problemi al ginocchio: Svindal salta la discesa di Wengen, a rischio i Mondiali di St. Moritz

Il peggio sembrava essere passato: dopo il bruttissimo infortunio arrivato nella discesa di Kitzbühel lo scorso anno, Aksel Lund Svindal era riuscito a rientrare, nonostante tanta fatica, e ad approcciarsi al meglio alle gare, trovando anche una fantastica gara in Val Gardena, con la vittoria sfiorata (in testa per lunghi tratti e poi superato da Max Franz). Poi l’ennesimo stop, rinuncia alle gare di Santa Caterina per problemi al ginocchio, con la speranza di prepararsi al meglio per le grandi classiche di gennaio.

Non ce l’ha fatta, però. E’ stato costretto a dire di nuovo stop a pochi giorni dai Mondiali di St. Moritz. Il 34enne di Lørenskog, stando a quanto scritto dal “Kronen Zeitung”, sembra essere di nuovo pronto per tornare sotto i ferri per risolvere una nuova lesione al legamento crociato del ginocchio destro. In questo momento è in ospedale, a Innsbruck. Svindal salterà sicuramente la discesa di Wengen di domani, e con tutta probabilità dovrà dire addio anche ai Mondiali di St. Moritz. Il rischio che la sua stagione possa considerarsi chiusa già oggi è purtroppo molto concreto.