Giornata sfortunata: cancellata anche la discesa maschile di Wengen

A poca distanza dalla cancellazione della discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee, arriva la stessa decisione anche per quella maschile di Wengen. sia in austria, sia in Svizzera le condizioni meteo sono avverse e anche per la gara del Treno Rosso del Bernina non si può gareggiare.

La direzione di gara era già in allarme di prima mattina: la partenza era stata abbassata a causa del vento e della neve. Successivamente, per la sicurezza degli atleti, si è stabilito che in queste condizioni non si sarebbe potuto gareggiare, da qui la cancellazione

Resta da capire se la discesa più panoramica dal punto di vista paesaggistico della Coppa del Mondo verrà recuperata e con quali modalità.