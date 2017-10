Vonn contro gli uomini: la decisione slitta a maggio

La richiesta di Lindsey Vonn di gareggiare contro gli uomini a Lake Louise ha catturato l'attenzione della FIS, anche se la decisione sulla sua partecipazione alla Coppa del Mondo maschile del prossimo anno verrà posticipata a maggio.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la sciatrice statunitense aveva già presentato richiesta per partecipare a una gara di discesa maschile il prossimo inverno e questa era stata formalmente discussa durante un incontro preliminare della Federazione internazionale di sci.

Instagram: Lindsey si allena con i suoi cani

"C'è sostegno alla proposta tra i membri del consiglio d'amministrazione, ma anche molti punti per chiarire con la Federazione", ha dichiarato Patrick Riml, numero 1 dello sci e snowboard alpino statunitense. "Adesso c'è una proposta formale". Proposta che tuttavia è un'eccezione per la Vonn, la quale si allena costantemente con gli uomini provenienti da varie nazionali e secondo alcune indiscrezioni sarebbe spesso più veloce dei colleghi.

In realtà lo slittamento della decisione deriva dal fatto che non tutti vedono di buon occhio l'dea di Lindsey in gara con i maschi. Ecco le parole di Markus Waldner, responsabile FIS nel settore maschile:

Per me non ci sarebbero problemi, ma se Lindsey cade alla prima compressione non voglio essere ritenuto responsabile. Come reagirebbero gli altri atleti? Ed è corretto che gareggi solo per guadagnarsi i riflettori?