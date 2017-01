La gioia infinita di Manfred Moelgg: "Vincere questo slalom è stato incredibile"

"É davvero un successo incredibile, vincere con 7 decimi di vantaggio e davanti a un pubblico come quello di Zagabria va davvero oltre ogni aspettativa. Dicevano che facevo una vittoria ogni 100 gare, ora la proporzione cambia (oggi è la 250esima gara della sua carriera, ndr)!". É felice Manfred Moelgg dopo il successo ottenuto nello slalom sulla pista croata: "Sono davvero contentissimo, sono tornato dove volevo tornare. Mi ha caricato il podio di Manuela (la sorella, ndr) e in qualche modo dovevo rispondere! Dedico questa vittoria a tutti quelli che hanno creduto in me e hanno lavorato con me fino ad ottenere questo magnifico risultato".

"É una vittoria della tenacia - dice il capo allenatore della squadra maschile, Max Carca - perché Manfred è un duro, è un talento e ha sempre saputo rialzarsi dopo ogni problema che ha avuto, soprattutto l'ultimo infortunio. É bello lavorare con lui perché è un esempio per tutti. Non per nulla è considerato il 'capitano' della squadra. Sono contento per tutto il team: in allenamento sono tutti vicini. Abbiamo fatto delle scelte importanti e mi pare che nelle ultime gare si sia visto che in questo gruppo si è svegliato qualcosa. Oggi è stata una gara particolare per il meteo instabile, però tutti e quattro i nostri della seconda manche ci hanno provato. Mi spiace per Razzoli, ma l'ho visto meglio del solito. Sono convinto che nelle prossime gare potrà giocarsi un posto per i Mondiali".