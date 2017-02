Federico Pellegrino è quarto in Estonia, vince uno scatenato Johannes Hoesflot Klaebo

Era solo questione di tempo. Johannes Hoesflot Klaebo si prende nella sprint a tecnica libera di Otepaa il primo successo nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Impressionante la prova di forza del norvegese che dopo aver vinto i campionati nazionali si candida prepotentemente al titolo mondiale.

Alle spalle del 20enne scandinavo si sono piazzati il connazionale Finn Haagen Krogh e il russo Sergey Ustiugov. Quarto e mai in lotta per il podio Federico Pellegrino, incapace di tenere il ritmo imposto da Klaebo sin dal primo metro della gara. Un campanello d’allarme in ottica rassegna iridato per il valdostano che dopo aver stampato il secondo crono nelle qualificazioni ed essersi aggiudicato senza problemi la batteria, ha poi chiuso terzo la semifinale sempre alle spalle di Klaebo e Krogh. Il tempo si è rivelato tuttavia sufficiente per entrare in finale ma i due norvegesi più Ustiugov si sono dimostrati più forti. Alle spalle del poliziotto di Nus si sono classificati gli altri due norvegesi Sindre Bjoernestad Skar e Haavard Solaas Taugboel. Per l’Italia a punti anche Simone Urbani (30°).

Stravince anche Stina Nilsson che si prende il quarto successo stagionale nella specialità. Deve accontentarsi ancora una volta della seconda piazza Maiken Caspersen Falla. La norvegese, l’unica a tenere comunque il ritmo della scatenata svedese, ha chiuso davanti alle altre due suddite di Re Harald V Heidi Weng e Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Eliminate in batteria Greta Laurent (18^), Gaia Vuerich (22^) e Ilaria Debertolis (25^).

