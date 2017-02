I convocati dell’Italia per i Mondiali. Sorpresa Rigoni, non c’è Giorgio Di Centa

Sono stati resi noti i convocati dell’Italia per i Mondiali di sci di fondo 2017 che prenderanno il via giovedì 23 febbraio a Lahti (Finlandia).

Donne

Ilaria Debertolis

Elisa Brocard

Lucia Scardoni

Virginia De Martin

Gaia Vuerich

Greta Laurent

Caterina Ganz

Sara Pellegrini

Uomini

Dietmar Noeckler

Francesco De Fabiani

Federico Pellegrino

Giandomenico Salvadori

Sebastiano Pellegrin

Simone Urbani

Sergio Rigoni

Da segnalare l’assenza del veterano (classe 1972) Giorgio Di Centa, il quale non ha mai convinto in questa stagione nelle tappe di Coppa del Mondo cui ha preso parte. Desta particolare sorpresa la chiamata di Sergio Rigoni, quasi 31enne che per la prima volta in carriera prenderà parte ad una rassegna iridata: il suo miglior risultato nel circuito maggiore risale addirittura al dicembre 2013, quando giunse 26mo in una sprint a tecnica classica ad Asiago. Scelte scontate per il resto: Simone Urbani è stato premiato per la discreta prova nella sprint di Otepaa, dove ha strappato la qualificazione, mentre Giandomenico Salvadori e Sebastiano Pellegrin si giocheranno verosimilmente il quarto posto in staffetta, con il primo favorito.

In campo femminile spicca la presenza della 21enne Caterina Ganz, reduce dalle brillanti prestazioni in Alpen Cup e dal decimo posto nella 10 km tl dei Mondiali Under23. Le (scarne) speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali saranno riposte quasi completamente in Federico Pellegrino, tra i favoriti della sprint in tecnica libera ed in grado di tentare l’assalto al podio nella team-sprint in classico, probabilmente in coppia con Dietmar Noeckler. Da valutare, infine, le condizioni di salute di Francesco De Fabiani, costretto a saltare le gare di Otepaa a causa di un attacco influenzale.

