Mondiali: Giandomenico Salvadori al top della condizione, il posto in staffetta sarà suo

Sta vivendo sicuramente il miglior momento della stagione Giandomenico Salvadori. Dopo il titolo italiano conquistato in Val Gares la scorsa settimana, l’atleta delle Fiamme Gialle si è confermato nelle gare di Opa Cup a Zwiesel. Terminata la 15 km in pattinato al quinto posto, il trentino si è imposto nella 10 km pursuit in alternato battendo in volata il connazionale Sergio Rigoni.

Risultati di prestigio che permettono all’azzurro di guardare con fiducia alla 15 km tc dei Mondiali di Lahti e alla staffetta 4×10 km. Riguardo alla prova a squadre, i risultati del finanziere nato a Feltre nel 1992 mettono tuttavia ulteriori dubbi sulla composizione della staffetta. Salvadori ha infatti dimostrato di andare più forte in alternato e non è da escludere la sua presenza sui binari anziché a skating come avvenuto a Ulricehamn.

Con Dietmar Noeckler che a Otepaa ha ottenuto uno dei migliori risultati in stagione e candidato principale per i 10 km iniziali, potrebbe essere spostato in terza frazione invece Francesco De Fabiani. Molto dipenderà dalla condizione di quest’ultimo, un vero punto interrogativo dopo l’opaca prestazione ai Campionati italiani e il forfait causa influenza in Estonia.

A pochi giorni dal via il quartetto tricolore dovrebbe comunque composto da questi nomi: Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Federico Pellegrino. Difficile pensare a Sebastiano Pellegrin e Sergio Rigoni, gli altri due convocati per le gare distance di Lahti.