Monumentale Federico Pellegrino a Falun! Trionfo glaciale nella sprint e primo acuto del 2017

Qualche secondo di attesa per vedere il photofinish e poi la gioia. Federico Pellegrino conquista a Falun il primo successo stagionale aggiudicandosi la sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo. Praticamente perfetto il valdostano che dopo aver stampato il secondo tempo nelle qualificazioni, si è aggiudicato una batteria complicatissima con Finn Haagen Krogh, Andrew Newell, Nikita Kriukov e Calle Halfvarsson. La vittoria in semifinale sull’atleta di casa Teodor Peterson è soltanto il penultimo passo di un capolavoro che si concretizza in finale.

A contendergli il successo è in particolare il norvegese Emil Iversen, sul traguardo secondo per appena sei centesimi. Norvegese anche il terzo gradino del podio con Sindre Bjoernestad Skar che precede lo svedese Oskar Svensson e l’altro norge Johannes Hoesflot Klaebo, quest’ultimo in grande spolvero in tutti i turni ma in lieve calo nel finale. Era stato eliminato nelle batterie Sergey Ustiugov che perde dunque un’importante occasione per rosicchiare punti al leader della generale Martin Johnsrud Sundby.

I tifosi di casa possono consolarsi con il quinto trionfo dell’anno per Stina Nilsson. Tornata in gara dopo le fatiche del Tour de Ski la svedese beffa di un soffio Maiken Caspersen Falla. Quarto secondo posto stagionale per la norvegese che si mette alle spalle la connazionale Heidi Weng. Ai piedi del podio Krista Parmakoski, Kikkan Randall e Jonna Sundling. Fuori nelle batterie Gaia Vuerich (17^), Ilaria Debertolis (20^) e Greta Laurent (30^). Quella più vicina a passare il turno è stata Debertolis, quarta in scia a Nilsson, Matveeva e Oestberg.

