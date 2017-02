Pellegrino: "Arrivo al Mondiale con fiducia e senza pressione"

"E' stata una gara tosta, con neve tosta su una pista tosta. Ho disputato una qualifica soddisfacente con belle sensazioni e un buon ritmo e il cronometro lo ha dimostrato".

Federico Pellegrino ha commentato così il quarto posto nella sprint a tecnica libera di Otepae, ultimo test prima del Mondiale di Lahti. "Il quarto di finale sulla carta difficile con avversari del calibro di Northug e Harvey che è sempre da prendere con le pinze sono riuscito a giocarmelo al meglio, anche se era un arrivo molto tattico e in cui non potevo sfogare al massimo i cavalli, con una curva conclusiva che contava tanto, dove sono rimasto un po' fregato in semifinale".

"Però sono stato ugualmente ripescato perché eravamo veloci - continua Chicco - ma in finale Klaebo l'ha messa proprio sul duro, perché su questa neve un po' molle la mia esplosività viene un po' meno. Quindi ho dovuto accodarmi e vedere cosa succedeva. E' stato sicuramente un ottimo allenamento in vista della sprint di giovedì, ho dato fondo a tutte le mie energie. Mi dispiace perché un altro quarto posto non mi rende felice, ma sono fiducioso in vista di giovedì e da domani scierò già sulle piste iridate per ambientarmi al meglio. I norvegesi rimarranno gli avversari da battere, ma penso di avere le qualità per dare la mia zampata".