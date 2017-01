Sci di fondo, Coppa del Mondo 2017: spettacolo Marit Bjoergen a Falun, sul podio Oestberg e Weng.

Altro capitolo del campionato norvegese a Falun. Dopo la gara maschile anche al femminile le suddite di Re Harald V monopoizzano il podio della 15 km a tecnica classica di Falun. Nella gara con partenza in linea subito chiaro l’esito della prova con il terzetto Marit Bjoergen-Ingvild Flugstad Oestberg-Heidi Weng capace di salutare le rivali tra il chilometro cinque e sei. Le tre procedono compatte sino all’ultimo chilometro quando è la leader di Coppa del Mondo Weng a cedere. Davanti Bjoergen prende il comando e con il solito finale capolavoro sfianca una grande Oestberg. Impressionante la fuoriclasse norvegese che all’alba dei 37 anni (compleanno a marzo), conferma di aver ancora tanto da dare.

Nulla da fare per Stina Nilsson e Krista Parmakoski; le antinorvegesi per eccellenza questa volta devono accontentarsi del quarto e del sesto posto. Nel mezzo l’altra svedese Chalotte Kalla. Per trovare la prima non scandinava bisogna invece andare alla decima piazza occupata dalla sempre brillante Jessica Diggins. Ottima la prova della statunitense, brava a difendersi alla grande nella tecnica a lei meno congeniale.

Tra le azzurre Elisa Brocard è l’unica a centrare la zona punti. 28° posto a oltre tre minuti per la veterana valdostana che fa nettamente meglio di Virginia De Martin Topranin, 36° e ancora lontanissima dalla forma dei giorni migliori. Ancora più indietro (38°) Giulia Stuerz mentre non ha concluso la prova Francesca Baudin.