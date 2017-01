Sci di fondo: Petter Northug derubato a Sjusjoen

Domenica mattina dei ladri sono riusciti a portare via venti paia di sci durante le gare Fis di Sjusjoen. Due o tre di questi erano di sci da allenamento di Petter Northug, assente dalle gare da sei settimane e appena 26° nella 15 km a skating di sabato. Piove sul bagnato per il fuoriclasse norvegese che non ha poi preso parte alla 15 km a tecnica classica della domenica.