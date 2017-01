Tour de Ski 2017, De Fabiani: "Fatico a sbloccarmi"

Il 20° posto nella 10 km mass start tc non soddisfa Francesco De Fabiani. Al termine della seconda tappa del Tour de Ski l’azzurro ha rilasciato queste parole al sito fisi.org: “A La Clusaz e anche nella sprint di sabato avevo avuto qualche segnale di miglioramento della condizione – racconta il valdostano – invece oggi mi sono ancora bloccato. Non riesco a cambiare marcia, è come se fossi tornato alle gare di inizio stagione. Non riesco nemmeno a fare fatica sugli sci, spero che le restanti tappe del tour mi siano di aiuto in questo senso”. Moderatamente soddisfatto invece Giandomenico Salvadori, per la prima volta a punti in stagione: “Stavolta è andata leggermente meglio rispetto alle ultime uscite, ma non sono ancora al livello al quale aspiro. Vorrei sentirmi sempre meglio nelle prossime tappe e arrivare alle gare di chiusura del tour sulle piste di casa in Trentino con una buona condizione”. Problemi alla schiena infine per Maicol Rastelli: “Non riuscivo più a rimanere in posizione nei tratti di discesa, dovrebbe essere solamente un indurimento muscolare, voglio arrivare sino al Cermis”.