Tour de Ski 2017, qualificazioni sprint: Federico Pellegrini ottimo 2° tempo

Un ottimo Federico Pellegrino è entrato in scena nella prima tappa del Tour de Ski 2017 in quel di Val Mustair (Svi). L’azzurro nelle qualificazioni della sprint TL ha ottenuto un ottimo secondo crono dando prova di una buona condizione e confermando gli ottimi segnali che si erano visti nell’ultima uscita di Davos. Ora per il poliziotto di Nus verrà il difficile dovendo fronteggiare il solito squadrone norvegese nonchè il russo Sergey Ustiugov.

E’ proprio di quest’ultimo la miglior prestazione con il tempo di 3’01″24 a precedere, per l’appunto, il nostro “Chicco” di 4″18 ed il francese Lucas Chavanat. Ad un tiro di schioppo, il tris vichingo capeggiato da Martin Johnsrud Sundby, col dente avvelenato dopo la squalifica dell’anno scorso (quarto a +5″01 dalla testa). A seguire, gli altri due esponenti di casa Norvegia Emil Iversen (quinto a +5″61) e Finn Haagen Krogh (sesto a +5″83), altro favorito della vigilia. Nella top10 anche il duo svizzero composto da Dario Cologna (vincitore del Tour de Ski nel 2009, 2011 e 2012) e da Roman Furger.

Non solo però Pellegrino, per i nostri colori. ma anche Francesco De Fabiani, buon tredicesimo a 7″76 dal vertice e decisamente in ripresa rispetto ad un inizio di stagione sottotono. Eliminati invece gli altri atleti nostrani: Maicol Rastelli (38°), Dietmar Noeckler (44°), l’eterno Giorgio Di Centa (74°) e Giandomenico Salvadori (74° stesso tempo di Di Centa).

Sul versante femminile miglior tempo della svedese Stina Nilsson in 3’28″28 a precedere uno dei pezzi da novanta della competizione Ingvild Flugstad Oestberg (+1″28) e la padrona di casa Nadine Faehndrich (+2″34). L’altro nome grosso della vigilia, vale a dire la “vichinga” Heidi Weng ha ottenuto la ventesima piazza col tempo di 3’36″84 mentre la svedese Charlotte Kalla, di ritorno dai suoi problemi fisici, si è piazza in dodicesima posizione con 6″63 di ritardo dalla leader. In casa Italia bene Ilaria Debertolis (15esima a +7″03) e Gaia Vuerich (17esima a +8″04). Sfortunata Francesca Baudin che ha sfiorato la qualificazione ottenendo il 32° crono a 12″94 dalla svedese Nilsson. Decisamente più distanti, invece, le altre azzurre: Giulia Stuerz (38esima), Lucia Scardoni (41esima), Elisa Brocard (43esima) e Virgina De Martin Topranin (50esima)