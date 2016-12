Tour de Ski: De Fabiani stella azzurra, test specifici in salita per puntare in alto

Migliorare il nono posto della stagione passata è l’obiettivo di Francesco De Fabiani al Tour de Ski. 25° due anni fa, il fondista valdostano si era consacrato nell’edizione 2016 centrando il podio nella 15 km di Oberstdorf, la quarta piazza nella 15 km in Val di Fiemme e il nono posto nella classifica finale grazie a una buona prova sul Cermis. Proprio la salita non è mai stato un punto forte del valdostano che durante la preparazione estiva ha cercato di migliorare su questo aspetto.

“I test sugli skiroll si sono rivelati positivi – aveva dichiarato l’azzurro alla vigilia del debutto in Coppa del mondo – Mi sono soffermato molto sulla tecnica di pattinaggio in salita, il mio tallone d’Achille. Ho montato apposta delle ruote più lente sugli skiroll per migliorare questo aspetto“. Se nella prima parte di stagione i risultati non sono stati entusiasmanti, la frazione in staffetta di La Clusaz in cui ha tenuto testa a Martin Johnsrud Sundby e le successive dichiarazioni lasciano trasparine ottimismo sull’esito della prestigiosa corsa a tappe e sul resto della stagione con i Mondiali di Lahti appuntamento clou.

IL PERCORSO Il primo riscontro sulle reali ambizioni del 23enne dell’Esercito si avrà nella 10 km mass start in classico del 1 gennaio. Un bel piazzamento nella tecnica prediletta permeterebbe all’azzurro di affrontare al meglio lo skiathlon e la pursuit a skating, tappe sulla carta sfavorevoli ma che in passato hanno comunque regalato soddisfazioni all’alpino. Decisivi saranno come sempre le prove italiane con la 10 km sempre a skating di Dobbiaco e il gran finale in Val di Fiemme con una partenza in linea in alternato e la scalata del Cermis, gara a parte dove più che la tecnica conteranno le energie rimaste.

I piazzamenti italiani nella classfica finale del Tour de Ski:

2016: Francesco De Fabiani 9°

2015: Roland Clara 5°

2014: Giorgio Di Centa 17°

2013: Giorgio Di Centa 8°

2012: Giorgio Di Centa 15°

2011: Roland Clara 5°

2010: Giorgio Di Centa 10°

2009: Giorgio Di Centa 4°,Pietro Piller Cottrer 7°

2008: Giorgio Di Centa 3°, Pietro Piller Cottrer 7°

2007: Giorgio Di Centa 20°