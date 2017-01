Tour de Ski: Ingvild Oestberg piazza la stoccata nella 5km

Ingvild Oestberg ha vinto la seconda tappa del Tour de Ski imponendosi nella 5km a tecnica classica che si è disputata nel giorno di capodanno sulle nevi di Val Mustair (Svizzera). La norvegese, ora al comando della classifica generale del circuito itinerate, ha impresso il suo ritmo fino dalle prime battute. Già a metà del primo giro la 26enne era in allungo insieme alla connazionale Heidi Weng, leader di Coppa del Mondo. La Oestberg ha poi piazzato l’allungo decisivo intorno al terzo chilometro quando la rivale ha dovuto alzare bandiera bianca contro la progressione inarrestabile della compagna di squadra. Ingvild Oestberg è arrivato sul traguardo a braccia alzate in 13:21.2, rifilando sette secondi di distacco alla Weng e 11.4 alla finlandese Krista Parmakoski che completa il podio. Più attardate la svizzera Nadine Faehndrich (a 24.6 secondi), la svedese Stina Nilsson (25.1 secondi di ritardo per la vincitrice della sprint disputata ieri) e la finlandese Anne Kylloenen (a 26.0). La migliore italiana è stata Virginia De Martin Topranin, capace di agguantare la 20esima piazza grazie a una buona parte finale di gara. Subito alle sue spalle Ilaria Debertolis (21esima a 44.7 secondi). Punti anche per Elisa Brocard (29esima), più attardate Giulia Stuerz (42esima) e Francesca Baudin (43esima). Il Tour de Ski riprenderà martedì 3 gennaio da Oberstdorf (Germania) con la prova di skiathlon sia per gli uomini che per le donne.