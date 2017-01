Tour de Ski: Stina Nilsson regina dello skiathlon di Oberstdorf, male le italiane

Tappa e maglia per una strepitosa Stina Nilsson. La svedese trionfa nello skiathlon 5+5 km di Oberstdorf precedendo Jessica Diggins ed Heidi Weng. Fuori dalla top ten l’ex leader Ingvild Flugstad Oestberg, incappata in un inconveniente nel tratto finale. Le big rimangono compatte nei primi 5 km in classico e per gran parte della prova a skating. Il momento clou arriva nella salitona all’ultimo chilometro. Il ritmo si alza con una sorprendente Stina Nilsson a dettare l’andatura. La sprinter svedese, decisa quest’anno a fare classifica, screma il gruppo portandosi dietro la statunitense Jessica Diggins e le norvegesi Heidi Weng e Maiken Caspersen Falla. Le posizioni rimangono inalterate anche sul traguardo con la svedese che ottiene dunque la seconda vittoria di tappa dopo il successo nella sprint in Val Monastero. Soltanto 13^ Ingvild Flugstad Oestberg, staccata di 19 secondi per la rottura di un bastoncino durante l’ultima salita e impossibilitata dunque a difendere il pettorale di leader della classifica generale. Prova da dimenticare per le italiane. Oltre la 30^ posizione nei 5 km in classico, le azzurre non riescono a entrare in zona punti nella parte a skating. All’arrivo la migliore è Giulia Stuerz, 32^ davanti a Elisa Brocard a oltre un minuto di distacco dalla vetta. Più indietro Virginia De Martin Topranin (36^), Ilaria Debertolis (40^) e Lucia Scardoni (49^).