Tour de Ski: svedese Nilsson trionfa nello skiathlon di Oberstdorf

Oberstdorf (Germania), 3 gen. (LaPresse) - Secondo successo in tre tappe per Stina Nilsson nel Tour de Ski femminile che ha celebrato una skiathlon sulla pista di Oberstdorf, in Germania. La svedese ha completato il percorso nel tempo di 27'23"8, precedendo sul traguardo la statunitense Jessica Diggins e la norvegese Heidi Weng e balza al comando della classifica generale proprio davanti alla Weng, con un vantaggio di 4" che renderanno appassionanti le restanti prove del trofeo. Giornata priva di acuti per la squadra azzurra, rimasta fuori dai punti: Giulia Stuerz è finita trentaduesima a 1'12", seguita da Elisa Brocard trentatreesima a 1'12"2, Virginia De Martin trentaseiesima a 1'19"4, Ilaria Debertolis quarantesima a 1'41" e Lucia Scardoni quarantanovesima a 2'51". Mercoledì 4 gennaio il programma propone una 10 km a tecnica libera a inseguimento.