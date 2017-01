Sergey Ustiugov pigliatutto in Val Mustair, Francesco De Fabiani 20°

Impressionante Sergey Ustiugov. Decimata dai probabili casi doping che hanno coinvolto gran parte della nazionale di fondo, la Russia concede il bis grazie al suo atleta più rappresentativo. In Val Mustair il 24enne pettorale rosso si prende anche la 10 km mass start a tecnica classica, conquistando il terzo successo stagionale.

Come da previsione la gara rimane aperta sino all’ultimo chilometro con una selezione naturale che porta un gruppo di una ventina di atleti al comando. A rompere gli equilibri ci pensa proprio il leader della classifica russo che con una progressione irresistibile riesce a guadagnare una manciata di secondi e imboccare il rettilineo finale con un buon margine. Il norvegese Martin Johnsrud Sundby chiude scondo a +1.9, seguito dai connazionali Didrik Toenseth e Sjur Roethe. Quinta posizione per un pimpante Dario Cologna che precede il finlandese Matti Heikkinen e lo svedese Marcus Hellner.

Il migliore dei azzurri è stato come da previsione Francesco De Fabiani. Rimasto a ridosso della top ten per 2/3 di gara, il 23enne valdostano ha poi perso qualcosina nel finale terminando la prova in 20^ posizione (+22.7). Un piazzamento che non può soddisfare l’atleta dell’Esercito, ancora alla ricerca dellle buone sensazioni della passata stagione. Bene invece Giandomenico Salvadori, 25° a +41.3 e per la prima volta a punti in stagione. Qualche punticino anche per Federico Pellegrino (29°) mentre non hanno brillato Maicol Rastelli (41°), Didi Noeckler (53°) e Giorgio Di Centa (56°). Ci si aspettava qualcosa di più da tutti.