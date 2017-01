Stina Nilsson trionfa anche nella pursuit ad Oberstdorf, Debertolis 23esima

Stina Nilsson continua a dominare la scena anche nella quarta tappa del Tour de Ski 2017 ad Oberstdorf (Germania), La svedese infatti ha centrato il terzo successo su quattro appuntamenti, facendo sua anche la gara ad inseguimento (10 km tecnica libera) precedendo la coppia norvegese Heidi Weng ed Ingrid Flugstad Oestberg allo sprint. Con questa vittoria la svedese si conferma in testa alla graduatoria generale con la coppia “vichinga” però piuttosto vicina. Ottimo 23° posto per Ilaria Debertolis, dopo la brutta prestazione di ieri, migliore delle italiane.

LA GARA – Nella prima metà di gara, come era prevedibile, la Nilsson, contando su un distacco minimo di 4 e 12 secondi al via sulla Weng e la Oestberg gestisce il ritmo consentendo alle due avversarie di chiudere il gap. Si crea così un terzetto di testa che, fino al quinto km, non spinge al 100% consentendo alla finlandese Krista Parmakoski di recuperare terreno. Tuttavia dal sesto chilometro la musica cambia ed è soprattutto la Oestberg in salita a tentare qualche allungo ma sia la compagna di nazionale che l’atleta nordica rispondono presente. Niente da fare per le norvegesi che dunque arrivano allo sprint con l’imbattibile Stina che fa tris.

BENE DEBERTOLIS – Assai positiva la prestazione della Debertolis, come detto, giunta ventitreesima mantenendo una velocità di crociera molto simile alle più forti. Davvero un peccato quanto capitato nella gara di ieri che ha vanificato una prestazione ancor più lusinghiera. Per quanto concerne le altre azzurre: Virginia De Martin Topranin 29esima, Elisa Brocard 30esima, Giulia Stuerz 37esima e Lucia Scardoni 44esima.