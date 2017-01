Ustiugov guadagna su Sundby anche nella pursuit 15 km di Oberstdorf

Si lascia avvicinare ma non riprendere, sembra cedere ma alla fine guadagna. Altra prova da incorniciare per Sergey Ustiugov che nella pursuit 15 km a tecnica libera di Oberstdorf consolida la leadership guadagnando sul rivale Martin Johnsrud Sundby.

LA GARA Al via sono 29 i secondi da recuperare per il norvegese. Al primo intemedio il gap rimane inalterato ma al passaggio ai 5 km il vichingo comincia a guadagnare. Il ritmo del norvegese aumenta, a metà gara i 17 secondi di differenza lasciano presagire un possibile ricongiungimento. La condizione e la gestione di gara del russo risultano tuttavia perfette e Sundby non riesce ad avvicinarsi. Negli ultimi 2.5 km il dominatore delle ultime edizione perde addirittura terreno, chiudendo a 37 secondi sul traguardo.

Al terzo posto si conferma Alex Harvey che batte in volata Dario Cologna. 1.08 il distacco del binomio canadese-svizzero che precede di una trentina di secondi Matti Heikkinen, autore del miglior tempo di giornata. In scia al finlandese si piazzano Didrik Toenseth, Marcus Hellner, Simen Hegstad Krueger e Maurice Manificat, gli ultimi due leggermente staccati nel finale.

CASA ITALIA Prova senza infamia e senza lode per Francesco De Fabiani. Una posizione guadagnata ma ben un minuto perso per il valdostano che chiude in 15^ posizione a 3.24 da Ustiugov. A punti anche Giandomenico Salvadori, passato dalla 30^ alla 28^ posizione. Più staccati Giorgio Di Centa (41°) e Maicol Rastelli (44°).