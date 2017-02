Mondiali Sci Nordico 2017: programma, calendario, dirette tv e live streaming

Dal 22 febbraio al 5 marzo, queste le date dei Mondiali di Sci nordico e come sfondo, la città di Lahti, nella splendida cornice Finlandese.

Dodici le gare in programma per lo Sci di Fondo, cinque di Salto con gli sci e quattro di Combinata Nordica. Per la settima volt la rassegna iridata sarà di scena a Lahti, dopo le edizioni del 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 e del 2001.

Si parte con la cerimonia d’apertura che darà il via ufficiale alla kermesse, ma già qualche ora prima, gli atleti saranno impegnati ai nastri di partenza delle discipline di Sci di fondo (dal 22), Salto con gli sci (dal 23) e Combinata Nordica (dal 24)

Le gare saranno in diretta streaming e sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Calendario e programma della rassegna: da Mercoledì 22 febbraio a Domenica 5 marzo

Di seguito, il programma dettagliato dell’intera rassegna.

Mercoledì 22 febbraio

Sci di fondo – Qualificazione 5 km TC femminile ore 13:00

Sci di fondo – Qualificazione 10 km TC maschile ore 14:30

Cerimonia di apertura ore 18:00

Giovedì 23 febbraio

Salto con gli sci – Qualificazioni salto femminile ore 13:00

Sci di fondo – Qualificazioni Sprint TL maschile e femminile ore 14:00

Sci di fondo – Fasi finali Sprint TL maschile e femminile ore 16:30

Venerdì 24 febbraio

Combinata nordica – Gundersen Normal Hill/10 km ore 9:30 (salto)

Combinata nordica – Gundersen Normal Hill/10 km ore 12:30 (fondo)

Salto con gli sci – Qualificazioni Normal Hill maschile ore 13:30

Salto con gli sci – Salto femminile ore 16:30

Sabato 25 febbraio

Sci di fondo – Skiathlon 7,5+7,5 km femminile ore 11:00

Sci di fondo – Skiathlon 15+15 km maschile ore 13:30

Salto con gli sci – Normal Hill maschile ore 16:30

Domenica 26 febbraio

Sci di fondo – Qualificazioni Team Sprint TC maschile e femminile ore 10:30

Combinata nordica – Staffetta 4xNH5 km ore 11:00 (salto)

Sci di fondo – Team Sprint TC maschile e femminile ore 12:00

Combinata nordica – Staffetta 4xNH5 km ore 14:30 (fondo)

Salto con gli sci – Team event misto – ore 16:30

Martedi 28 febbraio

Sci di fondo – 10 km TC femminile ore 12:45

Mercoledì 01 marzo

Combinata nodica – Gundersen LH/10 km ore 11:00 (salto)

Sci di fondo – 15 km TC maschile ore 12:45

Combinata nodica – Gundersen LH/10 km ore 15:15 (fondo)

Salto con gli sci – Qualificazioni Large Hill maschile ore 17:00

Giovedì 02 marzo

Sci di fondo – Staffetta 4×5 km femminile ore 14:00

Salto con gli sci – Large Hill maschile ore 17:30

Venerdì 03 marzo

Sci di fondo – Staffetta 4×10 km maschile ore 12:30

Combinata nordica – Team Sprint 2xLH/7,5 km ore 15:00

Combinata nordica – Team Sprint 2xLH/7,5 km ore 17:15

Sabato 04 marzo

Sci di fondo – 30 km Mass Start TL femminile ore 13:30

Salto con gli sci – Team Event Large Hill maschile ore 16:15

Domenica 05 marzo

Video - Sergey Ustiugov fa suo il Tour de Ski 06:06

Dirette TV sui canali Eurosport

Sin dal primo giorno di gara, mercoledì 22 febbraio con la staffetta mista, fino al termine della rassegna, tutti i giorni i Mondiali di Sci Nordico sono Live su Eurosport, con l’intero programma maschile e femminile in diretta.

Link utili: Programmazione tv – Sci di fondo – Salto con gli Sci – Combinata Nordica

Live-streaming: Eurosport Player a partire da 4.99€ al mese!

Dal 22 febbraio al 5 marzo, i Mondiali di Sci Nordico sono anche su Eurosport Player. Tramite una semplice sottoscrizione sarà infatti possibile vedere la rassegna mondiale anche da mobile (lo stesso abbonamento è valido su più dispositivi).

Eurosport Player permette di fare tutto questo abbonandosi in due maniere differenti: con la sottoscrizione “Fedeltà” a 4.99€ al mese per 12 mesi oppure con l’abbonamento mensile, a 6.99€ al mese, senza vincolo di rinnovo.

Video - Noeckler-Pellegrino terzi nella team sprint di Dobbiaco 00:42

Gli Italiani in gara

Nel 2001, Lahti fu lo sfondo delle prime medaglie mondiali nello sprint con l’azzurro Cristian Zorzi che arrivò secondo. A qualche anno di distanza, nello Sci di Fondo, ci proverà il giovane Federico Pellegrino, con la speranza di migliorare il risultato di Zorzi. Dopo tutto lo stesso Ustiugov, mattatore del Tour de Ski lo aveva detto “Ai Mondiali il favorito nella sprint sarà Pellegrino” e lo stato di forma fa ben sperare per i colori azzurri con il poliziotto valdostano che cercherà in Finlandia il primo acuto iridato.

Per quel che riguarda il Salto con gli Sci, i colori azzurri possono dirsi fiduciosi, dopo i mondiali juniores su sfondo americano. C’è stato l’oro di Manuela Malsiner, l’argento di Alex Insam e il quinto posto a squadre con Lara Malsiner e la sorella Manuela, Giovanni Bresadola e Alex Insam. Per questo le speranze riposte sul Salto con gli Sci, sono molte. Davide Bresadola e Sebastian Colloredo in campo maschile e Evelyn Insam e Elena Runggaldier in campo femminile, si aggiungono alla lista dei convocati.

In Combinata Nordica, tra i convocati ci sono gli atleti che si sono maggiormente distinti nelle prove di Coppa del Mondo. Tra questi, Samuel Costa, che è ormai nella Top 10 nel massimo circuito della disciplina dopo aver conquistato due podi importanti. Raffaele Buzzi tenterà di sfatare il tabù del trampolino per dare tutto poi nello sci di fondo. Tra gli altri anche Alessandro Pittin, Armin Bauer, Lukas Runggaldier che, se in giornata, potrebbero ambire ad un ottimo piazzamento dal trampolino.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui i Mondiali di Sci Nordico su Eurosport.com! Frammenti di tutte le gare, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per restare sempre aggiornato sulla rassegna iridata di Lahti.

Puoi rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social con le immagini di gara, i video e le interviste ai protagonisti per essere sempre parte di questa grande kermesse.

