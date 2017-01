Arianna Fontana vince l’oro europeo nei 1.500, Lucia Peretti di bronzo

Una fantastica Arianna Fontana conquista l’oro nella finale dei 1.500 metri agli Europei di short track in corso di svolgimento a Torino. L’azzurra chiude in 2’28”884, precedendo la russa Sofia Posvirnova (2’29”134) e l’altra italiana Lucia Peretti, bronzo in 2’29”231.

