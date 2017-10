Coppa del Mondo Dordrecht 2017: Cassinelli eliminato in semifinale, Fontana si ferma ai quarti

Ultima giornata di gare a Dordrecht (Paesi Bassi) per la seconda tappa della Coppa del Mondo di short track. Una domenica che non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra, reduce ieri dal podio di Martina Valcepina nei 500m. Il miglior risultato di oggi è stato quello raggiunto da Andrea Cassinelli nei 1000m, con il piemontese che si è fermato in semifinale.

Nella stessa gara era presente anche Tommaso Dotti, eliminato nei quarti di finale. Alla fine il successo è andato all’olandese Sjinkie Knegt, che si è imposto davanti al canadese Samuel Girard e al coreano Seo Yi Ra.

In campo femminile a livello individuale sul ghiaccio è scesa solo Arianna Fontana, ma la campionessa valtellinese si è fermata subito nei quarti di finale. Sul gradino più alto del podio è salita la coreana Shim Suk Hee che ha trionfato davanti all’olandese Suzanne Schulting e alla connazionale Lee Yu Bin.

La staffetta femminile azzurra (Fontana, Peretti, Maffei, M.Valcepina) era impegnata nella finale B e alla fine ha chiuso al secondo posto (sesto complessivo) dietro alla Russia e davanti a Stati Uniti e Germania, conquistando punti molto importanti in chiave qualificazione olimpica. Nella finale A successo per la Cina davanti alla Corea del Sud e al Canada.

Nella gara maschile vittoria per il Canada davanti ad Olanda, Cina e Giappone. L’Italia si era fermata purtroppo nei quarti di finale per via di una squalifica.