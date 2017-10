Coppa del Mondo Dordrecht 2017: primo podio azzurro! Martina Valcepina terza nei 500m

Arriva il primo podio azzurro nella tappa della Coppa del Mondo di short track a Dordrecht. A centrarlo è stata una fantastica Martina Valcepina, che ha chiuso al terzo posto nei 500m femminile. La gara più veloce del programma si conferma terra di conquista per l’Italia, visto che a Budapest Arianna Fontana era riuscita a conquistare il secondo posto.

Torniamo, però, al capolavoro di Martina e a un risultato importantissimo per una pattinatrice che si era fermata per quasi due stagioni per la nascita delle sue gemelline. Dopo la maternità, la valtellinese è tornata ancora più forte, candidandosi a un ruolo da protagonista per il resto della stagione. Ma, soprattutto, diventa un’altra carta da medaglia per l’Italia in ottica Olimpiadi di PyeongChang 2018.

La Valcepina si è dovuta arrendere soltanto alla coppia canadese formata da Marianne St-Gelais (prima) e Kim Boutin (seconda) al termine di una finale nella quale l’azzurra ci ha provato fino all’ultima curva per salire qualche gradino in più sul podio. Quarto posto per l’olandese Yara Van Kerkhof, caduta dopo il primo giro.

Nella stessa gara da segnalare la Finale B conquistata da Arianna Fontana, che ha poi chiuso al settimo posto complessivo. Eliminata nei quarti, invece, Lucia Peretti.

Andrea Ziglio