Europei 2017: Fontana, Peretti e Cassinelli perfetti, staffette in semifinale

L’Italia comincia bene gli Europei di casa. Nella prima giornata della manifestazione continentale che si disputa a Torino parte con il piede giusto Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha centrato la qualificazione in tutte e tre le distanze (500m, 1000m e 1500m) e lancia la sua candidatura al titolo overall, anche perchè a questi Europei non è presente la britannica Elise Christie, grande rivale dell’azzurra.

Buone indicazioni anche dal resto della squadra italiana e soprattutto dalle due staffette, che si sono qualificate entrambe per le semifinali di domani. In campo femminile si punta ad una medaglia, mentre tra gli uomini si cerca soprattutto il riscatto dopo un inizio di stagione in Coppa del Mondo difficile.

Nei 500m femminili è grande sfida Olanda-Italia,ma la sensazione è che lo sarà per tutta la tre giorni torinese. Primi tre migliori tempi tutti di marca olandese, ma subito dietro ci sono Arianna Fontana e Martina Valcepina, che hanno vinto la loro batteria. Qualificata ai quarti di finale anche Lucia Peretti.

Una tripletta che si è ripetuta anche nei 1500m, mentre nei 1000m solo Martina Valcepina non è riuscita a staccare subito il pass per i quarti di finale.

Martina che poi in staffetta è stata sostituita dalla sorella Arianna, alla quale si sono aggiunte Fontana, Peretti e Cecilia Maffei. Le azzurre hanno chiuso al secondo posto dietro alla Francia, qualificandosi per la semifinale. Per l’accesso alla finale l’Italia affronterà Olanda, Russia e Bielorussia.

In campo maschile ha brillato soprattutto Andrea Cassinelli, che è riuscito a centrare la qualificazione nelle tre gare disputate. Nei 1500m l’azzurro accede alla semifinali e con lui anche Tommaso Dotti, che replica lo stesso risultato anche nei 1000m. Dopo due eliminazioni, invece, Davide Viscardi centra il passaggio del turno nei 500m.

La staffetta azzurra conquista la semifinale chiudendo al secondo posto dietro all’Ungheria. Da segnalare il rientro di Yuri Confortola, dopo il bruttissimo infortunio della passata stagione. Oltre al valtellinese sono scesi sul ghiaccio anche Nicola Rodigari, Tommaso Dotti e Davide Viscardi. Italia che in semifinale se la dovrà vedere con Russia, Francia e Belgio.