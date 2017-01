Europei short track: Arianna Fontana esalta l’Italia. In ripresa anche gli uomini

3 ori, 1 argento e 2 bronzi: è questa la risposta migliore fornita dalla squadra italiana di short track ai critici, prima degli Europei di Torino 2017. Il Palavela è stato teatro dei trionfi tricolori che hanno spento sul nascere qualunque obiezione.

In particolare il settore femminile ha detto a gran voce che, a livello europeo, il nostro team è grande. Per quale motivo? Il sesto sigillo di Arianna Fontana nell’overall (2 medaglie d’oro sulle singole distanze vale a dire i 1500 ed i 3000 metri) l’argento di Martina Valcepina (500 metri) e il bronzo di Lucia Peretti (1500 metri) descrivono un andamento a dir poco esaltante per le aspettative azzurre.

Resta comunque il fatto che la Fontana sia stata la stella polare della nostra compagine, tassello fondamentale non solo dei successi individuali ma anche della staffetta. Un’atleta che ha saputo anche superare prove difficili e complicate prima dell’evento (infortunio in Coppa del Mondo) e poi la caduta (500 metri) e la squalifica (1000 metri) sul ghiaccio continentale.

" Ho vissuto un po’ di alti e bassi in queste giornate e anche oggi non avevo iniziato bene, ma ho concluso come so fare grazie anche all’aiuto delle mie compagne. Poi siamo riuscite anche a conquistare l’oro nella staffetta chiudendo in bellezza un week-end davvero da incorniciare "

Parole colme di soddisfazione che rilanciano in vista dei prossimi impegni coincidenti con i Mondiali, programmati il 10 marzo.

Una giornata di chiusura che ha visto poi il bronzo del quartetto maschile a suggello di una rassegna fantastica. Un risultato che riscatta un inizio di stagione difficile in Coppa del Mondo. Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Nicola Rodigari ed Andrea Cassinelli si sono arresi solamente all’Olanda e alla Russia, precedendo l’Ungheria.

Poco altro da aggiungere se non sperare che questa determinazione e voglia di far bene emerga anche in contesti più competitivi nei quali la forza degli avversari sarà superiore.

