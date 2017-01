Short track: da domani gli Europei di Torino 2017 con Arianna Fontana leader degli azzurri

Pochi giorni ancora e sarà grande spettacolo al Palavela di Torino per gli Europei di short track. Sulla pista che fu olimpica undici anni fa e valse il bronzo alla staffetta italiana femminile, c’è un’atleta anello di congiunzione tra passato e presente ed è chiaramente Arianna Fontana.

La valtellinese, infatti, quando l’anagrafe alla voce anni compiuti non segnava ancora 16, fu protagonista di un’impresa che ancora tutti ricordano con piacere in quei Giochi vissuti in casa. Questi sono dunque i propositi dell’Angelo Biondo convocata insieme ad altri 9 atleti per la rassegna continentale sul ghiaccio amico:

" Qui al Palavela tutto è iniziato col bronzo olimpico nel 2006 quando non avevo neanche 16 anni e qui ho vinto il titolo continentale del 2009. La rassegna in Italia ed il Mondiale di Rotterdam (marzo) sono i miei obiettivi stagionali. Punto decisa al sesto oro europeo "

ELENCO CONVOCATI

Tommaso Dotti (G.S. Fiamme Oro Moena), Nicola Rodigari (C.S. Carabinieri), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Andrea Cassinelli (V.G. Torino), Davide Viscardi (Agorà Skating Team Milano), Arianna Fontana (G.S. Fiamme Gialle Predazzo), Martina Valcepina (G.S. Fiamme Gialle Predazzo), Arianna Valcepina (G.S. Fiamme Gialle Predazzo), Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur) e Cecilia Maffei (G.S. Fiamme Azzurre Roma).

Una squadra che ha nella Fontana la punta di diamante, seppur Arianna sia reduce da un inizio di stagione un po’ problematico. L’infortunio patito alla caviglia sinistra nell’appuntamento di Calgary (Canada) in Coppa del Mondo ha influenzato decisamente le sue prestazioni. Nonostante questo la classe cristallina dell’azzurra è tale da averla condotta ad un brillante secondo posto nei 500 metri a Shanghai (Cina) battuta soltanto dalla britannica Elise Christie. Un riscontro, confermato con l’ingresso in finale sulla stessa distanza a Gangneung (Corea del Sud), anche qui con scorrettezze subite nel corso della semifinale. Una Fontana dunque stella polare indiscussa.

Riferimento importante che può tornare utile anche in ottica staffetta e nella quale soprattutto il ruolo di Martina Valcepina potrà essere determinante. La 24enne di Sondalo (SO), rientrata dal periodo della maternità, nella sua apparizione sul ghiaccio asiatico di Shanghai ha ben impressionato: terza nella finale B dei 500m e settima complessiva. Una prestazione confortante rapportata anche a quella delle altre compagne che nella prova a squadre riescono a tirar fuori sempre qualcosa in più.

Non c’è molto altro nella faretra scarna di frecce tricolore. Con l’assenza di Cynthia Mascitto, ben comportatasi sia a Calgary sia negli States, centrando anche l’accesso alla finale B dei 1500m, si può dare particolare attenzione a Tommaso Dotti. Un ottimo andamento in questo inizio d’annata per il valtellinese che nei 1500m è ormai vicinissimo ai migliori ed ad accedere alla finale A, sfuggita a Salt Lake City, ad esempio, davvero per pochissimo. Una crescita graduale, ma importante, quella di Dotti, leader di un gruppo che deve risalire la china.

Per quanto riguarda gli altri skater, infatti, le indicazioni in World Cup non invitano all’ottimismo con uscite di scena premature già dalle batterie, nel settore maschile soprattutto. Poca competitività di cui ha risentito la staffetta degli uomini. Si spera, pertanto, che oltre a Dotti anche il resto della “truppa” sappia comportarsi degnamente davanti al pubblico nostrano.

Olimpia Azzurra, Twitter: @Giandomatrix