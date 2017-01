Super Italia: Fontana d’oro, Valcepina d’argento e Peretti d bronzo

Un’Italia superba quella che si è esibita sul ghiaccio del Palavela di Torino nel day-2 di questa edizione 2017 degli Europei di short track. Una giornata iniziata subito alla grande per i nostri colori grazie a lei, l’atleta più attesa, Arianna Fontana. La campionessa valtellinese nella prima gara in programma ha centrato l’oro dei 1500 metri impressionando per la magistrale gestione dello sforzo, precedendo in 2’28″884 la russa Sofia Prosvirnova (2’29″134) e la nostra Lucia Peretti (2’29″231). Una doppietta magica d’oro e di bronzo che dimostra la bontà della prestazione di squadra non solo affidata alle grandi doti della Fontana. Angelo biondo che con questa vittoria ha ottenuto il 18° successo a livello europeo.

Nell’altra gara con protagonista Arianna, vale a dire i 500 metri, rimane un po’ d’amaro in bocca. Grande favorita, per la sicurezza mostrata nel corso delle batterie e semifinali, l’azzurra è incappata in una caduta nel momento in cui stava effettuando il sorpasso per la vittoria, chiudendo in ultima posizione con il crono di 1’24″147. Tuttavia le notizie lusinghiere per l’Italia arrivano dall’altra finalista Martina Valcepina che in 44″320 si è aggiudicata l’argento europeo giungendo alle spalle dell’olandese Rianne De Vries (44″263) e davanti alla britannica Charlotte Gilmartin (44″548). Un risultato eccezionale per la Valcepina, tornata alle gare dopo la pausa per maternità.

Con questi riscontri, la Fontana è in testa alla graduatoria overall a quota 42 punti precedendo l’olandese De Vries (36) e la russa Prosvirnova (26). Nella top5 altre due azzurre, vale a dire Valcepina (21) e Peretti (16), a conferma delle grandi prove offerte dalla nazionale.

Per chiudere poi questo sfavillante pomeriggio torinese, le staffette qualificate in finale. Il quartetto (Fontana, Maffei, Valcepina, Peretti) della ragazze si è aggiudicato, infatti, la seconda semifinale in 4’12″838 usufruendo della penalità comminata alla Russia, in un primo momento vincitrice della heat. Le azzurre quindi se la vedranno nell’ultimo atto con l’Olanda, l’Ungheria e la Repubblica Ceca. Sul versante maschile Nicola Rodigari, Yuri Confortola, Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli si sono guadagnati l’accesso nella top4 giungendo secondi in 7’01″638 in semifinale alle spalle della Russia (6’53″381).

Guardando agli altri risultati, Semen Elistratov e Sjinkie Knegt sono stati i due vincitori dei 1500 e 500 metri odierni. Il russo si è imposto in in 2’20″608 davanti all’ungherese Shaoang Liu (2’20″808) ed all’israeliano Vladislav Bykanov (2’20″822) nel 1.5 km mentre l’orange ha regolato tutti nella velocità precedendo in 41″168 il connazionale Dylan Hoogerwerf (41″549) ed il russo Victor An (41″834). Un vero peccato per Tommaso Dotti che ha sfiorato la finale A dei 1500 metri giungendo quarto nell’ultima semifinale con il tempo di 2’23″443 ed ottenendo poi il terzo crono nella finale B. Poco da fare, infine, per il nostro Andrea Cassinelli uscito di scena nelle semifinali dei 1500m e nei quarti dei 500m.