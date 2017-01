Italia, i mondiali iniziano alla grande: splendido bronzo per Dominik Fischnaller

Prima giornata di gare per i Mondiali di slittino su pista artificiale, che si stanno svolgendo nel week-end sul catino austriaco di Igls. Venerdì dedicato completamente alle prove sprint, introdotte solo dallo scorso anno nel programma della competizione iridata. Arriva subito una medaglia in casa Italia: a conquistarla è la punta di diamante della spedizione azzurra, Dominik Fischnaller.

Convincente nella qualifica del mattino, chiusa al primo posto, l’altoatesino non ha sbagliato in gara e si è andato a prendere un eccellente bronzo nella specialità che quest’anno gli ha regalato la vittoria sul catino statunitense di Park City. A vincere è il padrone di casa Wolfgang Kindl, che fa esplodere il pubblico austriaco: dopo due bronzi tra Sigulda e Koenigssee arriva la prima affermazione iridata per il 29enne, spauracchio per tutti nella gara individuale di domenica. Tempo di 32.467. Battuto il protagonista di questa stagione, il russo Roman Repilov, di soli 12 millesimi. Eccellente piazzamento per il giovane Theo Gruber, settimo, mentre nono è Kevin Fischnaller.

Ci si aspettava un dominio teutonico nel doppio ed in parte è arrivato. Si confermano campioni iridati della specialità Tobias Wendl e Tobias Arlt, primi dall’inizio alla fine con gran margine su tutti. 29.843 il loro tempo. Battuti i padroni di casa Penz/Fischler, staccati di 106 millesimi, che saranno sicuramente pericolosi nella gara classica di domani. Medaglia di bronzo con un po’ di delusione per gli altri tedeschi Eggert/Benecken. Hanno fatto sognare i tifosi azzurri Christian Oberstolz e Patrick Gruber, in testa per gran parte della prova, poi sesti a soli sette centesimi dal podio.

Tra le donne manca clamorosamente la gara Natalie Geisenberger, campionessa olimpica, addirittura ultima. Spazio dunque per tutte le altre: ne approfitta, in una prova davvero decisa sul filo dei millesimi, la statunitense Erin Hamlin, oro con il tempo di 30.074. Soli nove millesimi di ritardo per la svizzera Martina Kocher, campionessa in carica della specialità, che dunque sorprende ancora andandosi a prendere un’altra medaglia. Terza, ad un centesimo dalla vetta, la veterana teutonica Tatjana Huefner. Mancano il podio rispettivamente per 5 e 7 millesimi la statunitense Emily Sweeney (quarta) e l’altra tedesca Dajana Eitberger (quinta). L’unica azzurra qualificata, Andrea Voetter, chiude quattordicesima.

gianluca.bruno@oasport.it