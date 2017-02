Slittino Lampo Azzurro a Pyeongchang: Dominik Fischnaller trionfa in Coppa del Mondo!

Un lampo azzurro illumina il cielo di Pyeongchang. Nella penultima tappa della Coppa del Mondo di slittino, sul catino coreano che l’anno prossimo ospiterà gli attesissimi Giochi Olimpici invernali, ad imporsi è la stella della squadra italiana: Dominik Fischnaller. Una gara dominata da padrone quella del 23enne altoatesino: miglior tempo nella prima run, con record del budello, miglior parziale anche nella seconda, a testimoniare un feeling strepitoso da parte dell’atleta bronzo mondiale in carica con il ghiaccio coreano. Non poteva arrivare un’iniezione di fiducia migliore in vista della prossima stagione che sarà il punto di svolta per la carriera di Fischnaller. Per lui quarto successo nel massimo circuito internazionale.

1’37”229 il tempo dell’altoatesino che ha staccato tutta la concorrenza. Il più vicino degli avversari è il teutonico Andi Langenhan, a 149 millesimi di distacco. Da sottolineare che la compagine tedesca ha dovuto fare a meno del proprio fenomeno Felix Loch: il due volte campione olimpico in carica non si è presentato in partenza a causa di un’influenza accusata a poche ore dalla gara. A completare il podio c’è il canadese Sam Edney, autore di una gran rimonta nella seconda run: da sesto a terzo, sfruttando anche gli errori dei rivali. Può ritenersi soddisfatta la Lettonia, che piazza due atleti nella top-5: quarto la sorpresa Kristers Aparjods, a 5 decimi dalla vetta, quinto Inars Kivlenieks. Umore opposto per Johannes Ludwig: il teutonico sbaglia tutto nella discesa decisiva e perde addirittura quattro posizioni, passando da secondo a sesto.

Da seguire c’era anche la battaglia per la Sfera di Cristallo: sembrava pronto a festeggiare Roman Repilov, vista l’assenza di Loch (che era il primo degli inseguitori), invece il russo non si è trovato a suo agio in terra asiatica ed è giunto addirittura 28mo. Tiene aperta la partita il connazionale e campione europeo Semen Pavlichenko: ora il distacco è di 71 punti, dunque servirà un miracolo nell’ultima tappa di Altenberg per cambiare le sorti della classifica.

Eccellente settima piazza per Emanuel Rieder: davvero positiva la prova dell’azzurro che si è ben disimpegnato sul ghiaccio olimpico. Lontani gli altri italiani: 26mo Kevin Fischnaller, 30mo Theo Gruber.

