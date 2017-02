Snowboard, Coppa del Mondo 2017: Aaron March, ottimo terzo posto nel PGS di Pyeongchang!

Termina con una doppietta austriaca la quarta tappa della Coppa del Mondo di snowboard, specialità PGS, svoltasi questa mattina sulla pista olimpica di Phoenix Pyeongchang, a meno di un anno dal via dei Giochi 2018. La prova va infatti al 36enne Andreas Prommegger, al 14esimo successo in carriera, conquistato per 1”27 sul sorprendente connazionale Sebastian Kislinger, mentre chiude il podio un ottimo Aaron March, che dopo aver fatto fuori Maurizio Bormolini agli ottavi e lo statunitense Aaron Muss ai quarti, cade nella prima manche della semifinale, venendo così superato da Kislinger. Nella small final l’altoatesino si mostra tuttavia grintoso, approfittando di un errore dello svizzero Dario Caviezel per rimontare il distacco ed rientrare tra i migliori tre dal lontano gennaio 2014. Non riescono ad accedere ai quarti gli altri azzurri, con Mirko Felicetti sconfitto per 14/100 proprio da Caviezel (quarto), mentre Kislinger si conferma “ammazza-italiani”, accumulando nelle due prove un vantaggio di 70/100 su Christoph Mick.

Tra le donne, si registra il secondo successo consecutivo per la russa Alena Zavarzina, giustiziera nell’ultimo atto della svizzera Patrizia Kummer per appena 22/100, mentre il terzo posto è affare dell’altra elvetica Julie Zogg, capace di imporsi per 2/10 sulla tedesca Ramona Theresia Hofmeister. In virtù di questa vittoria, la Zavarzina conquista la prima posizione nella classifica di specialità con 3740 punti, superando la ceca Ester Ledecka, assente quest’oggi

gianni.lombardi@oasport.it