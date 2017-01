Snowboardcross: stagione finita per Fabio Cordi, due vertebre rotte in allenamento

Brutta notizia per lo snowboardcross italiano. Ieri, durante un allenamento, è caduto Fabio Cordi, atleta della nazionale azzurra che può vantare diversi piazzamenti in Coppa del Mondo. All’inizio, come dichiara l’azzurro sulla sua pagina Facebook, sembrava non essere successo nulla, poi è arrivato il referto: due vertebre rotte e stagione finita. Auguriamo la migliore convalescenza possibile a Fabio.