Europei: la finale è un incubo per l’Italia, l’Olanda vince 7-1

Incubo. Solo così si potrebbe definire, vista dal lato dell’Italia, la finale degli Europei di softball svoltisi a Bollate. Il risultato finale è un secco 7-1 che non ammette repliche: l’Olanda vince meritatamente e si aggiudica il suo decimo titolo europeo, raggiungendo proprio le Azzurre nell’albo d’oro del torneo. Troppo forti le orange, che hanno comandato fin dall’inizio non concedendo nessuna chance alla nostra Nazionale. Il punteggio è probabilmente troppo severo e non rende giustizia al comunque brillante torneo della squadra di Enrico Obletter: è un gruppo giovane che avrà tempo di rifarsi. L’obiettivo a lungo termine resta Tokyo 2020 e quindi c’è solo da cogliere i tanti lati positivi, non ultimo la qualificazione ai Mondiali.

Il manager olandese Juni Francisca sorprende tutti proponendo in pedana di lancio Ginger De Weert al posto di Lindsey Meadows, protagonista della semifinale. La scelta si rivela comunque vincente, perché nel primo inning l’Italia non mette a segno alcuna valida. Al contrario, la partenza dell’Olanda in attacco è perfetta: con un walk e due valide, una delle quali su un pasticcio in presa di Brandi, Vonk, Versluis e Van Aalst riempono le basi. Sulla valida di Oosting arriva il punto dell’1-0. Greta Cecchetti è davvero in giornata no, perché dopo la prima eliminazione, concede il terzo walk, ad Anneveld, che significa 2-0. Obletter opta subito per la sostituzione con Ilaria Cacciamani che entra in pedana di lancio, ma il risultato non cambia: le basi sono costantemente piene e solo dopo il 3-0 con un’altra valida di Van Gurp, le Azzurre riescono a salvarsi. Nel primo inning l’Olanda ha già completato la rotazione alla battuta.

L’Italia occupa per la prima volta le basi nel secondo inning, la prima e la seconda, ma non certo per meriti dell’attacco. Le olandesi, invece, continuano a macinare valide: Vonk e Van Aalst trovano altri due singoli, con la prima che realizza il 4-0. Le basi si riempono nuovamente dopo il secondo walk concesso ad Anneveld ma stavolta Cacciamani riesce a risolvere la situazione senza ulteriori danni. Nella terza ripresa un aiuto arriva dall’Olanda: al lancio si presenta Rebecca Soumeru che subito concede il walk a Gasparotto e la valida, la prima dell’incontro, a Piancastelli. È un doppio, consentendo alla compagna di realizzare il punto che muove il tabellino dell’Italia. Neanche il tempo di illudersi però, che arriva la mazzata del KO, nel vero senso della parola: con Beers in prima base, Vonk trova un fuoricampo profondo a destra per il 6-1 che spegne le speranze azzurre.

La partita scorre così veloce, con l’Italia che riesce, per la prima volta, a non concedere valide nella ripresa successiva. Obletter le prova tutte, sostituendo Cacciamani con Alice Nicolini, che nel quinto inning riesce ad evitare la fine anticipata: Beers, con due out, realizza il 7-1 ma l’Italia si salva nonostante le prime due basi occupate. L’Olanda concede la seconda valida nel sesto inning, controlla e va di nuovo vicina a chiudere prima del limite. La reazione delle Azzurre è d’orgoglio: sulla battuta di Anneveld, Lara Cecchetti elimina Christina in prima base e serve Brandi per il doppio gioco. Non basta però, perché l’Italia non riesce a fare l’impresa nel settimo inning. L’Olanda vince meritatamente l’Europeo 2017. Grande dimostrazione di forza delle olandesi, che ottengono così la rivincita, restituendo la vittoria in trasferta all’Italia, dopo quella di due anni fa. Le orange sono state nettamente il miglior attacco della competizione e possono alzare con soddisfazione la coppa nel cielo di Bollate.