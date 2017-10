Sollevamento pesi: 9 Paesi fermati per un anno a causa del doping

Il Consiglio di amministrazione dell’IWF (Federazione Internazionale di sollevamento pesi) ha decretato che i Paesi membri che hanno prodotto tre o più violazioni del codice antidoping nelle rianalisi dei campioni delle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 saranno sospesi per un intero anno. A questi requisiti corrispondono Russia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cina, Moldavia, Kazakistan, Turchia e Ucraina. Gli effetti di questa decisione dovrebbero entrare in vigore dalla metà di ottobre e fanno parte di un programma che punta a ridurre l’incidenza del doping in uno sport che negli ultimi tempi ha sofferto e non poco a causa di questo problema. In merito alla faccenda sono arrivate anche le parole del Presidente della Federazione Europea e Italiana di Pesistica Olimpica, Antonio Urso: “Purtroppo l’esclusione di un anno di 9 Paesi non è un fattore positivo ma è il conto di una serie di scelte fatte nel tempo e che ora ci si è presentato sul tavolo internazionale. Quello che dispiace è che non si tratta di casi sporadici, bensì di Nazioni che reiterano in ambito doping. Si sarebbe potuto evitare ma speriamo di essere ancora in tempo per riportare la pesistica su una strada pulita. A tal proposito è in discussione l’idea di creare un’Accademia Internazionale di Pesistica, ad Astana in Kazakistan, che potrebbe contribuire a bonificare il sistema e a creare una sana cultura della pesistica”.