Alonso a Indianapolis con un casco speciale per Hayden: "Keep fighting my friend"

Bellissimo gesto di Fernando Alonso, impegnato proprio in questi giorni a Indianapolis per le qualifiche alla mitica 500 miglia (partirà dalla quinta posizione). L'ex campione del mondo di F1, infatti, indosserà un casco speciale in onore di Nicky Hayden, lo sfortunato pilota di Superbike che sta lottando tra la vita e la morte dopo un incidente in bici in Italia.

Hayden, le ultime: condizioni sempre gravissime

Restano sempre gravissime le condizioni di Nicky Hayden, il pilota americano di Superbike ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. A quanto si apprende al momento non ci sarebbero variazioni nel quadro clinico del 36enne centauro statunitense rimasto gravemente ferito dopo un incidente in bicicletta mercoledì scorso lungo la Riccione - Tavoleto, a Misano Adriatico. Hayden in queste ore è continuamente assistito dai suoi familiari, il fratello Tommy e la mamma Rose arrivati nei giorni scorsi dagli Stati Uniti, e dalla fidanza Jackie non lo lasciano solo un minuto nella speranza di miglioramenti.