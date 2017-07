Chaz Davies domina le prime due sessioni a Laguna Seca davanti a Rea e Melandri

Le prime due sessioni di prove libere in vista del GP degli Stati Uniti della Superbike a Laguna Seca (24° l’aria e ben 52° l’asfalto) hanno visto il dominio di Chaz Davies (Ducati) che ha fatto sue entrambe le manche e ha concluso la giornata sul piede dell’1:23.425. Alle sue spalle Jonathan Rea (Kawasaki) staccato di appena 11 millesimi, mentre è terzo Marco Melandri (Ducati) distanziato di 353 millesimi.

In quarta posizione, aa 673 millesimi, si è classificato Eugene Laverty (Aprilia) che aveva chiuso in terza posizione anche la FP1. Troviamo quindi Tom Sykes (Kawasaki) con il tempo di 1:24.242, mentre al sesto posto si è piazzato Xavi Fores (Ducati) che ha preceduto Leon Camier (MV Agusta). Ottavo è Alex Lowes (Yamaha) in 1:24.330 , quindi nono è Jordi Torres (BMW) in 1:24.338 e decimo è un ottimo Alex De Angelis (Kawasaki) in 1:24.626.

Gli altri italiani: Raffaele De Rosa (BMW) si è piazzato in una buona dodicesima posizione in 1:24.713, mentre Lorenzo Savadori (Aprilia) è sedicesimo in 1:25.421, mentre Ayrton Badovini (Kawaski) è diciottesimo e terzultimo in 1:26.168.

La seconda sessione di prove libere ha visto ben due bandiere rosse per altrettante cadute alla famosa curva del “Cavatappi“, la prima di Stefan Bradl (Honda) e la seconda di Jake Gagne (Honda CBR).

CLASSIFICA COMBINATA DELLE DUE SESSIONI DI PROVE LIBERE GP USA:

1 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’23.425 1’24.087

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’24.218 1’23.436

3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’24.194 1’23.778

4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’24.098 1’24.204 1’24.098

5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1’24.347 1’24.242

6 12 X. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’24.997 1’24.253

7 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1‘24.283

8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’24.635 1’24.330

9 81 J. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’24.538 1’24.388

10 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10RR 1’25.202 1’24.626

