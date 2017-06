Ducati: trauma toracico e frattura alla vertebra per Davies

Milano, 17 giu. (LaPresse) - Dopo l'incidente in gara1 del round di Misano del mondiale Superbike Chaz Davies ha riportato una "trauma toracico chiuso con difficoltà respiratorie". Lo comunica in una nota il suo team, l'Aruba.it Racing Ducati. Il pilota "è stato portato in ambulanza a Rimini per una risonanza magnetica ed ulteriori controlli" che hanno evidenziato "la frattura scomposta del processo trasverso della vertebra L3. Rilevata anche una contusione al pollice sinistro".