Hayden supera la notte: resta molto grave, ma si valuta la possibilità di un intervento chirurgico

Nicky Hayden ha superato la notte successiva al grave incidente sofferto nel pomeriggio di ieri durante un'uscita in bicicletta vicino all'autodromo di Misano. Secondo l'ultimo bollettino medico, diramato alle 08.00, le condizioni del pilota statunitense, 36 anni, restano molto critiche, ma l'equipe medica sta valutando l'ipotesi di un'intervento chirurgico sull'edema cerebrale, soluzione scartata nella giornata di ieri perché Hayden era troppo debole.

La prognosi rimane riservatissima, ma un ulteriore aggiornamento è previsto per le 12.30. Hayden, che ha riportato anche traumi al torace e al bacino, è ricoverato presso l'ospedale "Bufalini" di Cesena, dov'è stato trasportato per essere seguito in un'unità specializzata dopo il primo ingresso all'ospedale di Rimini.