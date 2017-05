Hayden, ultimo aggiornamento: "Gravissimo danno cerebrale"

Le condizioni cliniche di Nicky Hayden restano estremamente gravi. E' quanto comunica il bollettino medico del pomeriggio relativo alle condizioni del pilota americano, ricoverato da ieri all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento in bici. Hayden, ancora ricoverato nel reparto di rianimazione, ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale.

Questo è il testo del comunicato emesso a metà pomeriggio dal nosocomio romagnolo:

" Le condizioni cliniche di Nicky Hayden restano estremamente gravi. Il giovane, che si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale. La prognosi resta riservata. "

Nel frattempo, si è mossa dagli USA anche la famiglia di Kentucky Kid, che al momento è in coma farmacologico, ancora non è operabile e che, stando a quanto riportato dalla troupe televisiva di Sky presente sul posto, ha un esteso edema cerebrale. La madre Rose e il fratello Tommy non hanno incontrato la stampa, ma il team di superbike (con alcuni membri sono lì) ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dell'ex campione del mondo di MotoGP:

" Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare dei messaggi di supporto e di pronta guarigione, nonché per l’operato del personale medico e quello di primo soccorso. Un ulteriore aggiornamento da parte della squadra verrà rilasciato una volta che una comunicazione ufficiale verrà divulgata dall’ospedale o dalla famiglia di Nicky. "

Oltre al danno cerebrale, Hayden ha riportato anche un trauma addominale, con frattura del bacino e di un femore. Il quadro clinico, perciò, è estremamente drammatico.