La Superbike a Donington con Nicky Hayden nel cuore: l'omaggio di Bradl e della Honda

Poca voglia di parlare e di far festa. E’ dimessa l’atmosfera del paddock Superbike di Donington, dove è in programma il sesto round del mondiale delle derivate: la prima gara senza Nicky Hayden, deceduto lunedì scorso all’ospedale Bufalini di Cesena a seguito di un incidente in bici occorso a Misano Adriatico, proprio a poche centinaia di metri dal Misano World Circuit.

Sul tracciato britannico il team Honda Ten Kate, quello con cui Kentucky Kid correva, presenta il solo Stefan Bradl mentre nell’altro box accanto la moto dell’americano con il casco posato sulla sella. Il compagno di squadra di Hayden ha voluto ricordare l’amico, sfoggiando il 69 sul cupolino inoltre l’ologramma del numero 6 presente sulla Fireblade SP2, si intreccia con il nove, andando a comporre quello che era il numero di Nicky.

Per la cronaca nella prima sessione di libere, il leader del mondiale Jonnhy Rea ha subito fatto segnare il miglior crono chiudendo in 1’27”828 precedendo il compagno di squadra Sykes e le due Ducati di Melandri e Sykes.