Nicky Hayden investito in bici: è in prognosi riservata all'ospedale di Rimini

" Dopo essere stato stabilizzato sul posto, Hayden è stato trasferito con il codice di massima gravità all'Infermi di Rimini dove si trova in prognosi riservata a causa di un grave politrauma toracico e cranico "

Sono queste le prime frammentarie notizie in arrivo da Rimini, come riporta il Riminitoday (qui l'articolo originale), sulle condizioni di Nicky Hayden, 36enne pilota statunitense quest'anno Team Honda World Superbike ed ex protagonista del Mondiale MotoGP.

Il centauro statunitense si stava infatti allenando sulla Riccione-Tavoleto in bici insieme ad altri ciclisti, quando nel primo pomeriggio di giovedì 17 maggio l'americano avrebbe urtato contro un'auto anche se ovviamente cause e dinamiche sono ancora tutte da verificare. La prima foto che circola, immortala comunque il parabrezza dell'auto sfondata.

Stabilizzato sul posto, e trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini è in prognosi riservata. Tutti gli appassionati, e non, aspettano ovviamente notizie confortanti dal primo bollettino medico.