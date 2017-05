Nicky Hayden, video rivela le cause dell’incidente: il pilota non si sarebbe fermato allo stop

Iniziano a chiarirsi le cause dell’incidente nel quale mercoledì 17 maggio è rimasto coinvolto il pilota di Superbike, campione del mondo 2006 di MotoGP, Nicky Hayden attualmente ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni molto gravi.

Una rivelazione del Corriere di Romagna facente riferimento ad un filmato, frutto di un sofisticato sistema di videosorveglianza di cui è dotata un'abitazione che si affacciano sulla strada, il cui padrone di casa ha consegnato il nastro agli uomini del comandante Pierpaolo Marulloche, e ha evidenziato la dinamica dell’accaduto: “Nicky Hayden non si ferma allo stop e, travolto dall’auto, vola via lontano dopo l’urto violento. Immagini forti, il film di un dramma che si consuma in un istante: due destini che s’incrociano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato“, riporta il Corriere di Romagna.

Sorveglianza rafforzata all'ospedale

Nastro consegnato agli uomini del comandante Pierpaolo Marullo (capo dei vigili) che ha dichiarato: E’ tutto molto chiaro, possiamo parlare in termini di certezza di mancata precedenza e velocità della vettura“. Inoltre il giornale aggiunge che sono state rafforzate le misure di sicurezza per evitare che qualcuno possa effettuare foto o video del centauro attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione.

Non risponde agli stimoli cerebrali

Hayden resta in prognosi riservata. Tenuto in vita artificialmente dalle macchine, non risponde agli stimoli cerebrali. All’incrocio maledetto, con il segnale di “stop” nascosto da una semicurva, i ciclisti continuano ad alzarsi sui pedali e tirare dritto nell’immettersi sulla via principale. Chi li riprende con la telecamera in mano è un accertatore delle assicurazioni, ma per processi e risarcimenti ci sarà tempo: ora è il tempo delle preghiere

