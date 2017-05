Nuovo bollettino medico: "Hayden resta in condizioni estremamente gravi"

" Il quadro clinico generale di Nicky Hayden resta invariato. Le sue condizioni sono estremamente gravi. È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena e la prognosi resta riservata. "

Ecco l'ultimo bollettino medico diffuso dal nosocomio in cui il pilota di Superbike è ricoverato da mercoledì sera dopo l'incidente in bicicletta. Poche parole per comunicare che la situazione è stabile e stazionaria e che non ci sono né miglioramenti, né peggioramenti nello stato di salute di Kentucy Kid.

Secondo quanto riportavano le troupe televisive presenti davanti all'ospedale, la speranza dei medici è quella di riuscire a ridurre l'ematoma cerebrale che sta compromettendo la situazione, per poi poter finalmente procedere con l'intervento chirurgico.