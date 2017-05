PrayForNicky: il mondo dello sport (e non solo) prega per Hayden

Affetto, pensieri, preghiere, qualche polemica, ma soprattutto la voglia di stare vicino anche solo spiritualmente a Nicky Hayden in lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Cesena dopo l'incidente in bici dello sfortunato pilota statunitense di Superbike ed ex campione del mondo di MotoGP.

Tanti i messaggi di incoraggiamento o preghiera sui social: