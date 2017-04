Superpole: Jonathan Rea domina con il nuovo record della pista

La Superpole del GP di Olanda del Mondiale 2017 di Superbike va a Jonathan Rea (Kawasaki) che non solo ha piazzato il miglior tempo, ma ha letteralmente disintegrato il record di Assen con un pazzesco 1:33.505 staccando di 210 millesimi il compagno di team Tom Sykes. Chiude la prima fila Chaz Davies (Ducati) in 1:34.491 che, a fine sessione, ha avuto un diverbio in pista proprio con Rea, accusandolo, a suo dire, di averlo ostacolato nel suo ultimo tentativo.

Completano la top 12 il nostro sorprendente Lorenzo Savadori (Aprilia) che partirà al fianco di Marco Melandri (Ducati) in 1:34.782 e di Eugene Laverty (Aprilia). Terza fila per Xavi Forès (Barni Ducati), Michael van der Mark (Pata Yamaha) e Jordi Torres (Althea BMW), quindi troviamo Nicky Hayden (Red Bull Honda) Leon Camier (MV Agusta) e Alex Lowes (Pata Yamaha).

Sarà quindi ancora il leader del Mondiale a scattare davanti a tutti domani in Gara-1 alle 13.00, avendo centrato la terza partenza dalla p.1 nei quattro appuntamenti stagionali. Quanto fatto vedere dalle Kawasaki (anche Sykes sotto il record della pista) è stato letteralmente impressionante e per gli avversari c’è ben poco da sperare. Se i distacchi sono questi (oltre un secondo per la Ducati) si rischiano due doppiette della scuderia giapponese. Ottimo risultato per Lorenzo Savadori (4°), mentre Marco Melandri è solo quinto.

La SP1 se l’era aggiudicata Xavi Forès (Barni Ducati) in 1:35.562 davanti a Nicky Hayden (Red Bull Honda) con il tempo di 1:35.638. Il “Kentucky kid” ha estromesso dalla SP2 Randy Krummenacher (Puccetti Kawasaki) per circa un decimo. Lo svizzero dunque partirà dalla tredicesima posizione. Alle sue spalle Alex De Angelis (Pedercini Kawasaki) quattordicesimo, Romàn Ramos (Kawasaki), Stefan Bradl (Red Bull Honda), Leandro Mercado (Aprilia), Raffaele De Rosa (Althea BMW) in diciottesima, mentre chiudono il gruppo Riccardo Russo (Guandalini Yamaha), Ondrej Jezek (Grillini Kawasaki) e Ayrton Badovini (Grillini Kawasaki).

