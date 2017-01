Test Jerez: Rea primo con il botto, molto bene Melandri 4° e Savadori 5°

E’ decisamente insaziabile Jonathan Rea, campione del mondo in carica della Superbike, nel corso della seconda ed ultima giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna) in preparazione del campionato del mondo delle derivate di serie che scatterà il 26 febbraio a Phillip Island (Australia). L’alfiere della Kawasaki poco dopo le 13 è salito in sella sulla sua Ninja, deciso come sempre, stampando il miglior crono di 1’40″314. Un pomeriggio con il botto per il nordirlandese, però, non solo per il grande tempo ma anche per il pauroso incidente alla curva n.3, tanto da obbligare la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e sospendere la sessione di prove.

Fortunatamente, i controlli al centro medico hanno escluso qualunque frattura ed, incurante del pericolo, il centauro britannico è tornato ai box pronto per sfidare ancora una volta le leggi della fisica sulla sua “verdona”. Alle spalle dell’iridato, di appena 9 millesimi di secondo, il ducatista Chaz Davies con 53 giri all’attivo, centauro che più di tutti ha “approfondito la conoscenza di Jerez”. In terza posizione troviamo il teammate di Rea Tom Sykes anch’egli caduto, ma in mattinata, senza conseguenze.

Molto bene Marco Melandri, quarto e con distacco assai contenuto da Johnny: 241 millesimi ed una confidenza che cresce di ora in ora con la Rossa. Giornata italiana da accogliere con il sorriso anche per l’ottima prestazione di Lorenzo Savadori sull’Aprilia (5° a +0″655 dal leader).

Come era lecito aspettarsi, inizia a farsi vedere la nuova Honda con il rookie Stefan Bradl (6° a +0″692) a precedere la prima della Yamaha, cioè quella di Alex Lowes (7° a +0″953 dalla Kawasaki). Nella top10 anche il nuovo alfiere di Iwata Michael van der Mark ed il debuttante Randy Krummenacher mentre più attardato Nicky Hayden con l’altra Honda (12° a +1″443)