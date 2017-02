Test Phillip Island: Rea davanti a tutti, Melandri 2° e Davies 3° seguono in scia

Nell’ultima giornata di test dedicati alle derivate di serie sul circuito di Phillip Island (Australia) le vecchie gerarchie si sono ristabilite e la Kawasaki del campione del mondo Jonathan Rea si è presa lo scettro del comando sia nelle prove mattutine che nel pomeriggio. Nelle fp3 il portacolori della “verdona” si è issato in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1.30.545 precedendo Marco Melandri, staccato di +0.258 (Aruba.it Racing – Ducati), terminando nuovamente davanti al compagno di squadra Chaz Davies (terzo).

L’estate australiana ha poi concesso ai piloti di lavorare bene anche nelle ultime due ore pomeridiane, dopo un lunedì difficile, e alcuni hanno potuto migliorare i tempi del mattino. Rea ha concluso al top anche in questo caso, come detto, dimostrandosi imbattibile sulla sua ZX-10RR (1.30.545). Tuttavia ha dovuto affrontare una forte concorrenza con Melandri che completando un numero impressionante di giri, 105, nei due giorni, ha ottenuto il suo miglior tempo di 1.30.575 fermandosi ad appena 30 millesimi di secondo dall’iridato 2016. Anche nelle fp4 Davies si è classificato alle spalle del teammate con il tempo di 1.30.893. Tom Sykes, invece, dopo alcuni problemi nella mattina con anche una caduta, è stato in grado di conquistare il quarto posto assoluto con il crono 1.31.044, arrivando a meno di mezzo secondo dalla vetta mentre il pilota più veloce del lunedì, Xavi Fores, ha chiuso la top5 siglando il suo giro più veloce nel turno del mattino (1.31.226).

Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) ha continuato a fare costanti progressi ed il sesto posto finale in 1.31.293 lo conferma. Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) ha mostrato un gran potenziale concludendo in settima piazza in 1.31.449 mettendosi davanti alla prima delle Yamaha, quella di Alex Lowes (ottavo in 1.31.629). Per quanto concerne il Red Bull Honda World Superbike Team ha svolto il lavoro di conoscenza e di apprendimento della nuova moto e la coppia ha concluso il test a oltre +1,5 secondi da Rea: Nicky Hayden è infatti 14°(1’31″952), mentre Stefan Bradl è 19° con il suo best lap in 1.32.796. A chiosa della top10 Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) ha siglato il nono tempo di 1.31.673 completando ben 88 giri a precedere Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), decimo in 1.31.783.