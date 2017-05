VIDEO - Nicky Hayden, il luogo dell'incidente: auto danneggiata, bici spezzata

Sono queste le prime immagini (dell'emittente locale Pubblisole) del luogo dell'incidente che ha coinvolto Nicky Hayden, pilota statunitense di Superbike ed ex campione del mondo di MotoGP nel 2006, ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cesena dopo un violento scontro con un'auto mentre si trovava in giro in bicicletta.

Hayden è finito sul parabrezza dell'auto, e poi è stato sbalzato a terra mentre la sua bici è finita nel fosso vicino e come mostrano queste prime immagini si è spezzata in due.