Xavi Fores il migliore della prima giornata di testa. Bene Melandri 3° dietro a Rea

Prima giornata di test per il Circus della Superbike in quel di Phillip Island (Australia) e Giove Pluvio a metterci lo zampino. La Fp1 mattutina ha avuto infatti la pioggia come protagonista e molti piloti hanno preferito non rischiare attendendo un miglioramento del meteo. In queste condizioni il migliore è stato il nostro Lorenzo Savadori, sull’Aprila Milwaukee in 1’42″902 a precedere il sammarinese Alex De Angelis (1’44″072) ed il ducatista Marco Melandri (1’44″190). Sull’asfalto bagnato sono state le Honda di Nicky Hayden e Stefan Bradl a compiere più giri di tutti, rispettivamente 18 e 21, per raccogliere più informazioni possibili su una moto completamente nuova.

Nel pomeriggio australiano, girando sull’ asciutto, è stato lo spagnolo Xavi Fores a far meglio di tutti in 1’31″412, in sella alla Ducati Panigale R, davanti al campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10R) in 1’31″823 ed a Melandri sull’altra Panigale (1’32″216). In quarta posizione la prima delle Yamaha, quella dell’olandese Michael Van Der Mark (1’32″440), a seguire la MV Agusta di Leon Camier (1’32″591) e l’altra Kawasaki di Tom Sykes (1’32″663). Più attardato, in ottava piazza, Chaz Davies, a 1″311 dalla vetta, dietro anche ad Alex De Angelis mentre Savadori ha concluso al nono posto (1’32″837). A chiudere la top10 Alex Lowes sull’altra creatura di Iwata (1’33″169), undicesima e dodicesima piazza per le due Honda di Hayden e Bradl.

